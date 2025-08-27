Dos hombres fueron detenidos por el secuestro de cocaína en un operativo vial

Publicado el miércoles 27 de agosto de 2025

En un operativo realizado este martes sobre la Ruta 6, altura km 166, la Policía Vial de Luján, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, en coordinación con la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, interceptó una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba sin patente.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron ocultos 1,250 gramos de cocaína, fraccionados en 1200 dosis y 12 envoltorios de nylon listos para su comercialización. Además, se incautó una importante suma de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Los detenidos son dos hombres domiciliados en la ciudad de Luján.

Interviene en la causa el Juzgado Federal de Mercedes, Secretaría Penal N°4. El vehículo y la droga quedaron secuestrados, mientras que los aprehendidos permanecen a disposición de la Justicia Federal.

Horas más tarde, y como consecuencia de este hecho, se llevaron adelante allanamientos en los domicilios de los imputados en distintos barrios de la ciudad, con la participación de diversas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

