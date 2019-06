Dos hermanas fueron asaltadas en Pueblo Nuevo

Dos hermanas fueron asaltadas por dos encapuchados en Pueblo Nuevo.

El hecho ocurrió el viernes por la noche. «Ibamos caminando y se acerca una moto con dos personas que parecían chicos, el de atrás se baja y me dice que le dé el celular, me lo habrá dicho 6 veces mas o menos porque yo no reaccionaba o sea no podía creer lo que estaba sucediendo» dijo Candela a Luján en Línea.

«En eso que me decía que le dé el celular, me muestra que en la cintura tenía algo, no llegamos a ver que era porque estaba todo oscuro, pero ni dude en darle el celular y le pidió a mi hermana la mochila» expresó.

«Tenían la cara tapada con una chalina, no pudimos ver quienes eran» expresó.

«El viernes fue el asalto en los Tilos entre Tropero Moreira y Las Tipas a las 23:30. Eran dos jóvenes encapuchados en una moto suzuki AX 100, tengan cuidado porque están armados» avisó.

«Nos robaron los celulares, una mochila negra de charol, documentos, tarjeta de crédito, y plata. Compartan por favor necesito recuperar los documentos a nombre de Aylen Aquino y Candela Villalba» indicó.

Publicado el martes 4 de junio de 2019