Dos detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos antidrogas en el barrio Padre Varela

Publicado el domingo 21 de junio de 2026

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La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mercedes realizó dos allanamientos simultáneos en el barrio Padre Varela de Luján, que culminaron con la aprehensión de dos personas acusadas de comercializar estupefacientes.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas y tareas de inteligencia llevadas adelante por los efectivos especializados. Como resultado de las pesquisas, los investigadores identificaron a un hombre mayor de edad domiciliado sobre calle Chubut como uno de los presuntos responsables de la venta de drogas en la zona.

Durante el procedimiento realizado en esa vivienda, los policías secuestraron 44 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, un revólver calibre 22, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

En un segundo allanamiento, efectuado también sobre calle Chubut, fue identificada una mujer de 30 años señalada como otra de las involucradas en la actividad ilícita. En ese domicilio se incautaron 60 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Fuentes policiales informaron que mientras se desarrollaban los operativos, varias personas del barrio —que aún no fueron identificadas— efectuaron disparos de arma de fuego. Ninguno de los proyectiles impactó sobre el personal policial ni sobre vecinos del lugar.

La Fiscalía especializada en estupefacientes del Departamento Judicial Mercedes convalidó lo actuado y dispuso la aprehensión de ambos sospechosos, quienes serán trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Publicado el domingo 21 de junio de 2026