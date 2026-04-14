Dos detenidos tras allanamiento por robo y comercialización de estupefacientes

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En una acción rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad y la justicia, se logró la aprehensión de una pareja y el secuestro de una importante cantidad de dosis de cocaína, marihuana y una réplica de arma de fuego.

Las tareas de investigación se iniciaron a raíz de una denuncia radicada por un vecino que, el pasado jueves 9 de abril, fue víctima de una emboscada en la intersección de las calles Gelly y Obes y Santa Cruz. Abordado por un grupo de sujetos que le sustrajeron el celular causándole varias lesiones.

Ante la gravedad del hecho, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Luján Tercera comenzó un exhaustivo trabajo de campo bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Luján.

Como resultado de las pesquisas, se obtuvo una orden de allanamiento para un objetivo en la localidad de Open Door, el cual fue ejecutado de manera coordinada por personal del GTO, la Departamental Luján, el Destacamento de Torres, el Comando de Patrullas de Luján y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Mercedes este viernes 10 de abril.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de los autores del hecho, identificados como Lucas P. de 34 años y Paulina M. de 40 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia de forma inmediata tras el resultado positivo del operativo.

En el registro del inmueble se hallaron elementos de suma relevancia para la causa. El personal interviniente logró recuperar el teléfono Motorola perteneciente a la víctima y procedió al secuestro de una réplica de pistola calibre 9 mm. Asimismo, el operativo reveló una actividad vinculada al narcotráfico, tras el hallazgo de 92 envoltorios fraccionados de cocaína, un envoltorio de mayor porte con 56 gramos de la misma sustancia, casi 47 gramos de marihuana y la suma de 224.000 pesos en efectivo, presuntamente producto de la comercialización de estupefacientes.

La UFI N° 10, avaló el procedimiento y dispuso formalmente la aprehensión de los imputados bajo los cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y lesiones.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se subrayó la importancia de la articulación entre las distintas fuerzas y la celeridad judicial para desarticular este tipo de delitos complejos en las localidades del partido, garantizando mayor tranquilidad a la comunidad.

Publicado el martes 14 de abril de 2026