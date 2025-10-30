Dos detenidos por un intento de estafa en Jáuregui

Publicado el jueves 30 de octubre de 2025

«A partir de una denuncia realizada por un matrimonio de Jáuregui, personal de la Comisaría Luján Segunda aprehendió a dos sujetos que intentaron estafar a la pareja» informó la Policía de Luján.

Según el testimonio de las víctimas, los hombres arribaron en un Renault 9 rojo y se presentaron en el domicilio haciéndose pasar por clientes de su hijo, con la intención de pedir dinero» indicaron desde sede policial.

Al advertir la maniobra, los propietarios se negaron y los delincuentes se dieron a la fuga. De inmediato, se dio aviso a la Policía, que desplegó un operativo cerrojo y logró interceptar el vehículo en Tropero Moreira y Estrada, en Pueblo Nuevo, procediendo a la detención de ambos individuos.

Se trata de un hombre de 49 y otro de 36 años, uno de ellos poseía un pedido de captura activo emitido por el Tribunal N° 2 de Azul. En el procedimiento se secuestró el automóvil y varios teléfonos celulares.



Intervino la UFI N° 10 de Luján, que caratuló la causa como “Tentativa de Estafa”. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

