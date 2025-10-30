Dos detenidos por un intento de estafa en Jáuregui
«A partir de una denuncia realizada por un matrimonio de Jáuregui, personal de la Comisaría Luján Segunda aprehendió a dos sujetos que intentaron estafar a la pareja» informó la Policía de Luján.
Según el testimonio de las víctimas, los hombres arribaron en un Renault 9 rojo y se presentaron en el domicilio haciéndose pasar por clientes de su hijo, con la intención de pedir dinero» indicaron desde sede policial.
Al advertir la maniobra, los propietarios se negaron y los delincuentes se dieron a la fuga. De inmediato, se dio aviso a la Policía, que desplegó un operativo cerrojo y logró interceptar el vehículo en Tropero Moreira y Estrada, en Pueblo Nuevo, procediendo a la detención de ambos individuos.
Se trata de un hombre de 49 y otro de 36 años, uno de ellos poseía un pedido de captura activo emitido por el Tribunal N° 2 de Azul. En el procedimiento se secuestró el automóvil y varios teléfonos celulares.
Intervino la UFI N° 10 de Luján, que caratuló la causa como “Tentativa de Estafa”. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.
