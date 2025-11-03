Lunes 3 de noviembre de 2025
Dos detenidos por hurto en el centro de Luján

policiales



Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025

En el marco del Plan “Luján Alerta 24”, personal de la Patrulla Municipal aprehendió a dos hombres acusados de haber sustraído distintos objetos del interior de un automóvil estacionado en Doctor Muñiz, entre Belgrano y Deán Funes.

Según informaron fuentes policiales, durante una recorrida preventiva los agentes observaron a dos jóvenes de 27 y 22 años “en actitud sospechosa”, por lo que procedieron a su identificación y requisa.

Minutos después, un vecino denunció el robo del neumático de auxilio, un gato hidráulico y una campera negra de su vehículo. Esta última prenda fue hallada en poder de los aprehendidos.
“A partir de la denuncia del damnificado se constató la autoría del hecho y se procedió al traslado de los sospechosos a la dependencia policial”, aseguraron desde la Policía de Luján.

Intervino la UFI N°10 de Luján, que inició una causa caratulada como “Hurto”.

