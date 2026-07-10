Dos delincuentes detenenidos acusados de 14 robos de motos

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Como resultado de una investigación llevada adelante por la DDI Luján, y gracias al seguimiento de las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo, fueron detenidos dos delincuentes acusados de integrar una banda dedicada al robo de motocicletas bajo la modalidad “motochorros”, logrando además el esclarecimiento de 14 hechos ocurridos en Luján, Open Door y Carlos Keen.

La investigación se inició a raíz de una serie de violentos asaltos cometidos entre febrero y junio de este año. Según las actuaciones, los delincuentes se movilizaban en motocicletas de alta cilindrada, interceptaban a motociclistas en rutas y accesos de la zona y, mediante amenazas con armas de fuego e incluso disparos, sustraían los rodados para luego darse a la fuga.

A partir de tareas de inteligencia, relevamiento de cámaras de seguridad, análisis de antenas telefónicas, testimonios y otras diligencias investigativas, los efectivos lograron identificar a dos de los autores, vinculándolos con al menos 14 robos e intentos de robo, uno reciente con una víctima que resultó heridas por impactos de arma de fuego.

Con las pruebas reunidas, la Justicia libró las correspondientes órdenes de detención.

El pasado 1° de julio, personal de la DDI Luján montó un operativo de vigilancia encubierta en el barrio El Raffo, de General Rodríguez, donde fue detenido Ignacio Emanuel Soto al salir del lugar donde se ocultaba.

Posteriormente, y tras nuevas tareas de inteligencia, los investigadores establecieron que el segundo imputado concurría habitualmente junto a un cómplice a una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional N° 7, en jurisdicción de Luján. Allí se implementó un nuevo operativo que permitió interceptar a ambos cuando arribaban a bordo de una motocicleta de alta cilindrada. Los sospechosos intentaron escapar y opusieron resistencia, aunque finalmente fueron reducidos y detenidos.

Los detenidos fueron identificados, durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Honda Tornado, utilizada para cometer los ilícitos, dos cascos y un teléfono celular iPhone, elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con la investigación, la organización está vinculada al robo de motocicletas de distintas cilindradas —entre ellas Honda, BMW, Royal Enfield y otras marcas— en hechos registrados sobre la Ruta Provincial N° 6, Ruta Nacional N° 7, Ruta Provincial N° 34, Acceso Oeste y distintos sectores de Luján, Open Door y Carlos Keen.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Mercedes, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia y deberán prestar declaración en sede judicial, mientras la investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas y el destino de los vehículos sustraídos.

Publicado el viernes 10 de julio de 2026