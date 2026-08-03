Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes del día 20

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Un relevamiento nacional reflejó el fuerte impacto de la pérdida del poder adquisitivo en los hogares argentinos. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, el 66% de las personas asegura que se queda sin dinero antes o a partir del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra ahorrar al finalizar el período.

El estudio, correspondiente a julio, también muestra que el 86,6% de los encuestados considera que hoy se necesitan al menos dos empleos para llegar a fin de mes. Además, el 87,4% de quienes tienen trabajo afirmó que sus salarios no le ganan a la inflación.

La situación es aún más crítica entre los jóvenes de 18 a 39 años: el 85,5% aseguró que se queda sin ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre las personas de 40 a 59 años.

En este escenario, el endeudamiento se convirtió en una herramienta para afrontar los gastos cotidianos. El 61,9% de los consultados tomó deuda en los últimos seis meses y, de ese grupo, el 53,7% lo hizo para cubrir gastos básicos, mientras que solo el 11,5% recurrió al crédito para adquirir bienes durables.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026