Dos camionetas chocaron en Alte.Brown y Rawson

Publicado el domingo 10 de mayo de 2026

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Este domingo en horas del mediodía chocaron dos camionetas en Almirante Brown y Rawson en horas del mediodía.

El siniestro se produjo entre una camioneta Chevrolet S10 y una Amarok que pertenece a la Policía Provincial de nuestra ciudad.

La camioneta policial quedó sobre la vereda con distintos daños como por ejemplo la rotura de sus dos neumáticos el frente del rodado.

La S10 por su parte finalizó cruzada en el medio de la calle con severos daños.

Por suerte no hubo que lamentar víctimas que resultaron ilesas. Tampoco se conoce el motivo de cómo se produjo la colisión.

Publicado el domingo 10 de mayo de 2026