Dos allanamientos en Luján por delitos vinculados a la explotación sexual infantil en Internet

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Luján fue una de las ciudades donde este miércoles se realizaron allanamientos en el marco de la séptima edición de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias, un amplio operativo impulsado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires para combatir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales.

En total se concretaron seis procedimientos vinculados a investigaciones del Departamento Judicial Mercedes: dos en la ciudad de Luján, dos en Mercedes, uno en La Plata y otro en 9 de Julio.

Las causas investigan delitos relacionados con la tenencia, publicación, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de casos de captación de menores mediante medios tecnológicos con fines sexuales. En el caso de Luján, las actuaciones están vinculadas a la producción y comercialización de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas. Asimismo, fueron identificadas las personas que habitan los domicilios allanados, aunque hasta el momento no se adoptaron medidas procesales en su contra, a la espera de los resultados de los análisis técnicos.

Las investigaciones cuentan con la intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas Nº 1 de la Fiscalía General del Departamento Judicial Mercedes.

A nivel provincial, la denominada «Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII» permitió la realización simultánea de 121 allanamientos en 76 localidades bonaerenses. La iniciativa es coordinada por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y reúne a fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Como resultado del operativo, se investigaron 111 personas de entre 15 y 75 años de edad. Además, se identificaron 37 menores convivientes con los investigados y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

Durante los procedimientos realizados en toda la provincia se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. También se efectuaron análisis preliminares sobre gran parte del material informático incautado.

El operativo contó con la participación de efectivos especializados de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y distintas divisiones especializadas en delitos informáticos y contra la niñez.

Publicado el jueves 18 de junio de 2026