Docentes y estudiantes defendieron la “universidad pública” en el HCD

Ante el escenario complejo que está viviendo la educación pública y en particular la Universidad, la concejal de Unidad Ciudadana FPV-PJ presentó un proyecto de resolución. Ante esta situación, tomó la palabra el Secretario General de ADUNLu, Andrés Duhour, quién puntualizó en el conflicto salarial.

Por otro lado, expresó que en la Universidad de Luján el 90 por ciento del presupuesto son salarios y con el 10 por ciento restante se utiliza para el pago de servicios y abordar todos los gastos que tiene sostener. Asimismo, apuntó a las palabras de la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal sobre los dichos expresados públicamente sobre la universidad pública.

Luego, el Secretario Adjunto de ADUNLU Patricio Grande tomó la palabra y dijo: “Nuevamente el gobierno nacional por primera vez estuvo presente en la paritaria pero nuevamente nos ofreció un 15 por ciento”. Ante esta propuesta, aseguró que los economista proyectan una inflación del 30-35 por ciento.

“Queremos llevar adelante la extensión universitaria”, expresó, pero garantizó que es imposible pensar en esos proyectos. Señaló que la situación que sufre la Universidad de Luján se replica a lo largo y a lo ancho del país.

“El día jueves vamos a estar llevando nuestros reclamos en una marcha federal y nacional que va a reunir a las 57 universidades”, destacó Grande. Agustín Reyes, estudiante del Profesorado de Historia, también tomó la palabra y pidió el acompañamiento del Honorable Concejo Deliberante a esta situación compleja que vive la Universidad de Luján.

La autora del proyecto, Griselda Krauth, mencionó que este año se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria. “El ajuste hacia la educación está en marcha y se está llevando a cabo y se está visualizando cada vez más”…”los países que no tienen universidades y no tienen ciencia no tienen futuro”, garantizó Krauth.

Luego el Presidente y concejal Fernando Casset hizo uso de la palabra y manifestó que “adelantó afirmativo por esta resolución”, y garantizó que es Universidad Pública resistió en los 90 a la cual se quiso arancelar. Señaló que vota a favor de los artículos y no de los fundamentos. Silvia Scarzo, expresó: “Nosotros tenemos que luchar por la Universidad pública”, y aseguró que desde el bloque del Frente Renovador acompañarán todos los considerando.

Votación:

Quedó aprobada el Proyecto de Resolución en general. Luego se procedió a la votación por artículos, donde con 18 votos se votó el artículo 1, el artículo 2 fue rechazado por 9 votos. En cuanto al artículo 3 la votación obtuvo 13 votos a favor, quedando aprobado. Los artículos 4 y 5 fueron votados por unanimidad positivamente. El artículo sexto quedó rechazado.

R E S O L U C I Ó N

ARTÍCULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Luján resuelve expresar su apoyo a los reclamos impulsados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA), en tanto a que el Estado Nacional garantice el financiamiento de la Educación Superior y la Universidades Nacionales.

ARTÍCULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante resuelve repudiar la política de ajuste del gobierno nacional inspirada en el contexto con el acuerdo del fondo monetario internacional.

ARTÍCULO 3º.- El Honorable Concejo Deliberante de Luján resuelve adherir a la movilización del día jueves 30 de agosto 2018.

ARTÍCULO 4°: El Honorable Concejo Deliberante resuelve enviar copia de la presente Resolución al Poder Ejecutivo Nacional, a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), a la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA), a la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu), a la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu) y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján y la FATUN (Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales)

ARTÍCULO 5º: Envíese copia de la presente Resolución a los Honorables Concejos Deliberantes de los partidos de la Provincia de Buenos Aires restantes para su conocimiento y manifestación en igual sentido.

ARTÍCULO 6°: Incorporase los vistos y considerando a la siguiente resolución.

Publicado el lunes 27 de agosto de 2018