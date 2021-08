Docentes universitarios convocarán a un paro si no hay aumento

Los gremios de docentes universitarios emitieron un comunicado a nivel nacional porque no hubo acuerdo con el gobierno por las paritarias. Luján en Línea dialogó con Patricio Grande, Secretario Adjunto de ADUNLu e integrante de la lista Naranja.

«Hay muchísima indignación en sectores mayoritarios de la docencia universitaria nacional en Luján y en buena parte del país, porque lo que sucedió ayer es una vergüenza. Hace más o menos un mes que estaba convocada esta reunión por la reapertura de las paritarias, que se había anunciado con bombos y platillos por parte del gobierno, diciendo que iba a ser un espacio paritario donde supuestamente íbamos a igualar la inflación o incluso a ganarle, pero el gobierno no ofreció nada. Solo se sentaron en la mesa para la reunión virtual, dijeron ‘Vamos a escuchar cuáles son las propuestas de las federaciones nacionales y más adelante veremos qué es lo que podemos ofrecer’ «, expresó.

«Lo concreto es que no hay un peso de aumento para la docencia universitaria nacional. Hemos recibido en el año un 14% de aumento y ayer se conoció el índice de inflación del último mes, por lo cual la inflación acumulada del años es del 29%, más el 22% que perdimos el año pasado. La situación genera mucha bronca y malestar», afirmó.

«Varias asociaciones de base, incluida ADUNLu, ya tenemos montado un paro de 48 horas, en caso de que esta situación no se revierta y no haya una respuesta concreta por parte del gobierno. Va a haber un nuevo plenario de secretarías generales de CONADU Histórica, que esperamos que sea la semana próxima, y de no haber ningún tipo de anuncio o propuesta superadora por parte del gobierno, nos parece que tenemos que tener votado ese paro de carácter nacional, porque cuando se firmó la paritaria en junio, que fue de un 35%, un 23% a cobrar dentro del año 2021, nosotros, como buena parte de los gremios de base del país, lo rechazamos porque sabíamos que iba a ser una propuesta de ajuste salarial muy fuerte», sostuvo.

Y agregó, «Se terminó concretando lo que dijimos que pasaría y por eso ahora el gobierno tiene que salir a convocar paritarias para intentar apagar el incendio. Pero no están ofreciendo nada y nosotros estamos pidiendo un 50% de aumento con cláusula gatillo, porque cuando nosotros en mayo pedíamos eso, nos decían que era exagerado, que la inflación iba a ser del 29%, pero la realidad lamentablemente nos terminó dando la razón».

«No hay fecha para una nueva reunión con el gobierno, más adelante harán otra convocatoria. Hay que decir que la paritaria nacional en la que está CTERA tampoco llegó a un acuerdo porque no hicieron un ofrecimiento concreto. Siempre lo que hacen el gobierno, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, es especular que primero se cierre la paritaria nacional y recién después intentan avanzar con la nuestra. Y nosotros no podemos estar supeditados a otra paritaria», finalizó Patricio Grande, Secretario Adjunto de ADUNLu e integrante de la lista Naranja.

Publicado el viernes 13 de agosto de 2021