Distrito Histórico: Avanzan los arreglos sobre calle San Martín

Publicado el martes 6 de enero de 2026

Para modernizar el eje principal del centro urbano.

Luego del receso establecido para favorecer la actividad comercial en el casco céntrico debido a las fiestas, el Municipio informó que retoma las obras para el mejoramiento integral de la calle San Martín.

En este sentido, se continúa con el tramo final de San Martín entre Colón e Italia, y se avanzará en los próximos días en la cuadra comprendida entre Mariano Moreno y Alsina.

En el sector recientemente intervenido se concretaron las nuevas instalaciones de agua y cloacas, además de dejar preparados los tendidos para el soterramiento de servicios de electricidad y fibra óptica.

El proyecto busca modernizar el eje principal del centro urbano, y conectar el área comercial con el sector histórico-basilical. Su avance se realiza cuadra por cuadra, para priorizar el acceso a comercios y minimizar el impacto en la vida cotidiana del centro.

Cabe destacar que los trabajos se realizan sobre la calle San Martín, y contemplan una renovación total del espacio público con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial.

