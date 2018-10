Disolvieron el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani

El Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani informó, a través de un comunicado “con profundo dolor”, la conclusión de sus actividades.

COMUNICADO

A la comunidad de Luján:

Por medio de la presente carta, los EX integrantes delCoro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, queremos informarles con profundo dolor sobre la conclusión de nuestra actividad coral.

Hagamos un poco de historia… Un 15 de Mayo de 2015 comenzaron nuestros ensayos formales para el montaje del musical “La Bella Durmiente” con la preparación vocal de la Licenciada Florencia Spinelli, a partir de aquel día todos los lunes y miércoles de 20 a 22 hs. continuó su actividad de ensayos. Desde el año 2016 la preparación vocal pasa a manos del Profesor Alejandro Espinosa, siempre bajo la dirección del Mtro. Santiago Rosso, labor que realizó en su totalidad Ad Honórem y con impecable entrega, recibiendo a cambio un constante destrato.

Luego de las funciones de “La Bella…” comenzamos nuestra agenda de conciertos, tanto dentro de la provincia, (Ciudadela, José C. Paz, Mercedes, Chivilcoy, Pilar, Rojas, General Arenales, San Clemente del Tuyú) como por fuera, por ejemplo Salta (Anfiteatro Natural de la Quebrada de las Conchas, San Carlos, Cafayate) y Córdoba (Mendiolaza y Ciudad de Córdoba), además de la representación internacional en nuestro viaje a Chile (en ciudad de Constitución, Región del Maule, Empedrado y Lincantén), quedando inconclusas otras invitaciones por no poder solventarlas económicamente desde la autogestión como hasta el momento veníamos haciendo, por ejemplo, a Brasil y Panamá. También hemos sido parte del ensamble musical de importantes obras teatrales como Otelo (dirigido por Vana Passeri), Edipo Rey (dir. por Jorge Vitti) y el “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías” de Federico García Lorca, con Daniel Miglioranza. A todos estos destinos hemos ido orgullosamente como representantes culturales del MUNICIPIO DE LUJÁN.

Quisimos unificarnos con un vestuario característico y escogimos: smoking para los hombres, vestidos para las mujeres. TODO gasto fue autofinanciado por el grupo coral ya que desde la Dirección de Cultura adjudicaron desde el día uno la falta de fondos para cualquiera sean nuestros gastos, así continuamos romantizando nuestros sacrificios por el inmenso amor que le tenemos a la actividad coral.

Durante los primeros dos años después de conformados, no tuvimos lugar fijo al que hayamos podido llamar “sala de ensayo”, ni respuesta municipal ante los reclamos. En una ocasión recibimos el ofrecimiento del altillo municipal a cambio de que por nuestra cuenta corra la refacción del lugar. Nuestra parte fue efectuada con dos jornadas de limpieza profunda junto a los estudiantes del Seminario Municipal de Teatro, finalmente sin cumplirse la promesa. Es entonces que a comienzos del año 2017, nuestra actividad hasta la fecha que data al miércoles 10 de Octubre del corriente año fue realizada en el “Hogar Castellano” o “Casa del Niño”.

Nuestro repertorio siempre se caracterizó por ser especialmente seleccionado, desde su música hasta el análisis minucioso de su lírica. También nuestra energía grupal siempre la hemos hermanado mediante actividades que nos acercaran desde lo humano.

Por tal motivo, no queremos ni podríamos dejar de agradecer a todos quienes nos han acompañado colaborando y apoyando con entusiasmo nuestros proyectos para lograr hacerlos realidad, desde nuestras familias, comerciantes, amigos, compañeros, y diferentes entidades e instituciones de la ciudad, han sido de nuestra ayuda sus compras de RIFAS, PIZZAS, APORTES COMO SPONSORS para los programas del “Ciclo de Coros” (actividad gratuita del Teatro para la comunidad), DONACIONES, etc. … verdaderamente, el acompañamiento incondicional de la Comunidad de Luján ha sido vital en nuestro crecimiento.

Esperamos de corazón haber cumplido con sus expectativas a nivel musical y personal, hoy nos topamos con la desidia de funcionarios de nuestra ciudad y la incapacidad de ver el amor y profesionalismo con el que actuamos en estos años, con la falta de acompañamiento del Municipio y de la Dirección de Cultura, que no nos deja más que decir (parafraseando a un gran decidor de realidades) “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

Integrantes hasta la fecha de cese de la actividad:

– Juan Manuel Rystok.

– Sergio Codognelli.

– Valentina Díaz.

– María Fátima Salas.

– Ivana Julia Campos.

– Alejandra Graciela Zubillaga.

– Mónica Ferreras.

– Blanca Margarita Ocampo.

– Christian Marcelo Fuica.

– Brian Hernández.

– Belinda Bruno.

– Maximiliano Gómez.

– Priscila Miño.

– Mario Tito Herrera.

– Virginia Manquis.

– María Manquis.

– Clarisa Tocchini.

– Ariel Solari.

– Patricia Denevi.

– Sofía Morales.

– José García Cooper.

– Santiago Gutiérrez.

– Sandro Compagnucci.

– Brunilda Godoy Ríos.

– Mónica Jaime.

Publicado el martes 16 de octubre de 2018