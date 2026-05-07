Discursos de odio: se realizará una charla debate sobre “Iosi. El espía arrepentido”

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio invita a los vecinos y vecinas a participar de la charla debate “Iosi, el espía arrepentido” con la presencia de Horacio Lutzky, autor del libro, el próximo sábado 9 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos.

Con entrada libre y gratuita, la charla se enmarca en el nuevo ciclo “Discursos de odio: orígenes, efectos y antídotos”, impulsado por los Talleres Culturales del Municipio.

«Tenemos el agrado de dar inicio a estas charlas con la presencia de Horacio Lutzky, reconocido periodista, quien investigó durante años la causa AMIA. Este Ciclo pretende cuestionar y analizar los alarmantes discursos de odio latententes, para resignificarlos y construir juntos un nuevo relato colectivo que nos ayude a combatir la discriminación, el racismo y la desigualdad» afirmó Nicolas Capelli, Secretario de Culturas y Turismo.

“Iosi, el espía arrepentido”, es la increíble historia del espía que la policía infiltró en la colectividad judía para investigar sobre ‘El Plan Andinia’, una teoría que sostiene que Israel pretende crear un segundo estado en la Patagonia, y cuya información pudo servir para perpetrar el atentado a la AMIA.

Sobre Horacio Lutzky

Horacio Lutzky es periodista, escritor y abogado, especialista en la causa AMIA.

Estuvo al frente del periódico judío Nueva Sión y fue director de noticias de la señal de televisión por cable Alef Network. Colabora en diversos medios gráficos locales. Es autor de numerosos libros y coautor, con Miriam Lewin, de Iosi. El espía arrepentido, que Daniel Burman adaptó como serie de televisión.

Intervino en producciones nacionales e internacionales, entre ellas Ataque a la Embajada y la serie Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía. Participó del documental Mengele, el ángel de la muerte, obteniendo los documentos que probaron la integración del médico nazi en una empresa argentina de especialidades farmacológicas.

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026