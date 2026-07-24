Discapacidad: se entregaron 350 nuevos Pases Libres Multimodales 

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El Municipio de Luján y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires entregaron este jueves nuevos Pases Libres Multimodales a vecinos y vecinas del distrito, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito al transporte público a personas con discapacidad o trasplantadas.

“Seguimos trabajando junto al Gobierno Provincial en la ejecución de políticas públicas que beneficien a nuestra comunidad. Los Pases Libres Multimodales son una herramienta importantísima porque no solo garantizan el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad sino que además generan un beneficio económico directo para todo su grupo familiar”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La jornada se llevó adelante en las instalaciones de la Sociedad Italiana, dónde agentes de la cartera bonaerense de Transporte y personal de la Dirección de Discapacidad entregaron Pases Libres Multimodales a 350 beneficiarios y beneficiarias.

El Pase Libre Multimodal es la credencial que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público de todo el territorio bonaerense, orientado exclusivamente a personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera de trasplantes.

En este sentido, puede ser utilizada en líneas de colectivos urbanos e interurbanos, trenes y embarcaciones que naveguen por aguas de jurisdicción provincial.

“A contramano de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, seguimos articulando con la Provincia para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso esta credencial marca también la presencia de un Estado que acompaña a cada vecino y vecina que necesita viajar para estudiar, trabajar, o asistir a un centro de salud”, expresó por su parte el Director de Discapacidad, Ricardo La Vega.

Cabe destacar que aquellas personas que no pudieron presentarse a recibir su Pase Libre Multimodal o que deseen recibir información sobre el beneficio pueden acercarse a la sede de la Dirección de Discapacidad, ubicada en Colón 1177, de 8 a 13 horas.

También participaron del acto de entrega la Directora Provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti, y los concejales Federico Guibaud, Romina Grossi y Joaquín Martucci.

Publicado el viernes 24 de julio de 2026