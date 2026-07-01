Discapacidad: el Pase Libre Multimodal tiene plena validez operativa

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El Municipio de Luján informó a la comunidad que el Pase Libre Multimodal (PLM) emitido por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tiene plena vigencia legal y validez operativa, motivos por los cuales debe ser aceptado por todas las líneas locales que operan en nuestro distrito.

En este sentido, cabe destacar que el PLM se utiliza como instrumento único de acceso a la gratuidad en el transporte público para todas aquellas personas que acrediten su condición de beneficiarias -personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera de trasplante-, y se encuentra amparado por las leyes provinciales 10.592 y 14.721, así como por las resoluciones 130/14 y 55/20.

Lamentablemente, la reciente medida del Gobierno Nacional que estableció la necesidad de vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la Tarjeta SUBE, generó un circuito de desinformación que provocó gran cantidad de consultas por parte de los beneficiarios.

Ante esta situación, reiteramos que tanto en la ciudad de Luján como en todas las localidades de nuestro Partido, es de aplicación plena, específica y está garantizado el uso de la Tarjeta Pase Libre Multimodal.

Asimismo, por dudas o consultas, los usuarios pueden acudir a la Dirección de Discapacidad (Colón 1177), de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito (9 de Julio 450), en el mismo horario.

Publicado el miércoles 1 de julio de 2026