Director Pagliaro: «Las medidas que se implementen a partir de hoy, se verán reflejada en quince»

En la jornada de hoy, miércoles 1º de julio, se retoma la fase 1 en todo el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires). La ciudad es parte de esta zona, por lo que hasta el 17 de julio se someterá a esta instancia de mayor control y aislamiento. El Director Asociado del Hospital, Diego Pagliaro, se refirió a la situación del nosocomio y consideró que en estos días aumentaron potencialmente las tareas. En ese sentido, aseguró que más allá de la situación del Covid-19 se siguen atendiendo todas las patologías y señaló que siguen estando estos problemas de salud y obviamente no pueden dejarse de lado. «Lo que es Covid-19 hoy tenemos dos pacientes que están en terapia intensiva que están en estudio, no son confirmados. Tenemos cinco pacientes en estudio, no están confirmados y cinco confirmados Covid positivo en sala común. No hay ningún paciente que esté confirmado en terapia intensiva», detalló.

-Camas de terapia intensiva:

Explicó que en este momento tienen 7 camas que están funcionando, e indicó que hay otras camas que se pueden adaptar, llegando a un total de 14 camas para adultos. Señaló que el resto de las patologías están separadas de los casos de Covid, ya sea en terapia como en el Hospital en general.

En cuanto al Hospital y el nivel de ocupación, aseguró que hace dos semanas se incrementaron las consultas y están en un nivel de atención importante. «La gente está trabajando muchísimo, estamos con mayor carga horaria. Ya hay mucho personal que por diversos motivos, contactos en otro lugar, hay que tomar un aislamiento preventivo y es personal que por quince días no podemos contarlo. Tenemos que pedir personal de refuerzo, y es todo lo que venimos preparando, formar equipos, no mezclamos los equipos, tenemos un equipo que viene una semana, un equipo que viene otra», desarrolló.

– Aumento de casos:

«Nosotros venimos con un crecimiento franco de casos, en lo que es la mortalidad no estamos diferentes al resto de los lugares del mundo. En esta semana tuvimos dos casos pero los porcentajes, están por debajo de lo que se esperaba. Si no hubiéramos tomado todas las medidas que se tomaron, osea la verdad que las medidas tuvieron efecto. Nos permitieron reforzar mucho el sistema de salud, capacitarnos también, acostumbrarnos a trabajar de una manera diferente. «Cuando uno mira el promedio diario, estamos en 10 casos confirmados, más o menos en ese número promedio por día», reflexionó.

-Las medidas tomadas:

Señaló que las medidas que se implementen a partir de hoy, se verán reflejada en quince. «La semana que viene, va a ser un poquito el reflejo de las últimas dos semanas», consideró. Además, agregó que estamos en una fase de aumento, en una subida y aseguró que se podrá decir que se llegó al pico o se pasó cuando los casos comiencen con una tendencia a la baja.

-Estudios de Covid:

Garantizó que ellos como sector público se encargan de llevar las muestras también del área privada, Clínica Güemes y San José. Asimismo, aseguró que ellos también son quienes llevan las estadísticas y el seguimiento del paciente, comunicándose con las personas que estuvo en contacto.

-Mensaje a la comunidad:

«Primero un agradecimiento, sabemos que es muy complicado mantener esto. la verdad que en esos llamados se percibe la angustia que se genera, y es algo que quiero transmitir desde lo personal la angustia tanto del paciente que se le da el resultado positivo como el paciente que se le da un resultado negativo. Estamos para ayudar, lo que pedimos en empatía en la gente, no hay culpables y nos puede pasar a cualquiera, por ir a un supermercado, por venir a trabajar. El contagiarse con covid o ser un caso sospechoso tiene que darnos tranquilidad», concluyó el funcionario.

Publicado el miércoles 1 de julio de 2020