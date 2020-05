Director de Montes de Oca: «tenemos capacidad operativa para internación»

En los últimos días la situación de la Colonia Montes de Oca preocupó a las autoridades de la ciudad, como así también a los vecinos por la cantidad de casos. El Director de dicho establecimiento, Doctor Alberto Lazo, se refirió a como se encuentra hoy el Hospital ubicado en Torres-Partido de Luján. Explicó que cuentan con un Comité dentro de la Institución donde todos los días alrededor de las 21.00 horas presentan un parte informativo sobre todo lo que va sucediendo en torno a la pandemia. También, informó que cuentan con un Comité Ampliado, que es de donde se despacha el informe diario de la Secretaria de Salud del municipio.

«Nosotros hoy tenemos 12 casos, entre personal y pacientes, como pasa en todos los casos el personal de salud que tiene multi empleo, más allá de que hemos tratado con la mayoría de poder dividir el personal para que no trabaje en dos lugares. En el caso de los trabajadores médicos es un tanto más difícil porque tienen trabajos a distancia, o por ahí compartiendo privados y es muy difícil resolver eso. Si hemos hecho separación con algunos de los empleados del Hospital de Luján y con casi todo el personal de Open Door que es nuestro par provincial», destacó y señaló que el objetivo es evitar la circulación entre los lugares.

Por su parte, consideró que hoy tienen este foco de 12 casos controlados. «En las últimas 48 horas no hemos tenido casos, salvo un contacto que ya estaba aislado, pero no hemos tenido casos de pacientes acá adentro», afirmó. En cuanto al personal, explicó que todos los que tengan 60 años o más o posean enfermedades clínicas que lo pongan en riesgo de infección no están trabajando. El personal administrativo está haciendo turnos para mantener las actividades. Sin embargo, aseguró que está activo el personal de asistencia directa ya que es imprescindible.

La institución cuenta con 580 pacientes, con 18 dispositivos internos y 12 dispositivos externos. Por su parte, consideró que si bien se trata de un institución cerrada el país ha entrado en una fase de circulación del virus, que está presente afuera como adentro. En ese sentido aseguró que: «Tenemos capacidad operativa para internarlos», en caso de que se amplíe la cantidad de casos.

A su vez, el Director expresó que están en permanente contacto con el área de salud del municipio ya que forman parte del Comité ampliado. Asimismo, comentó que en la jornada del miércoles tuvieron una reunión con el Intendente Leonardo Boto, como así también con autoridades y representantes de la salud de todo el Partido de Luján.

Antes de finalizar, manifestó: «Tenemos que extremar las medidas de cuidado, salir si es indispensable, acotar todo tipo de contacto de la mejor manera posible, mantener distancia. Usar los equipos de aislamiento», considerando que en las las próximas dos semanas se esperan más casos y el potencial pico.

Publicado el miércoles 27 de mayo de 2020