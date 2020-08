Director Diego Pagliaro: «El mes de agosto lo vemos con un crecimiento de casos»

El domingo la ciudad tuvo el récord de contagios de Covid-19 hasta el momento, con Luján en línea y Radio UNLu, dialogó Diego Pagliaro Director Asociado del Hospital Nuestra Señora de Luján quién se refirió a esta situación. En ese sentido, señaló que en promedio son 30 casos por día, y consideró que habrá días donde bajen y otros en los que suba. «Creemos que en las próximas semanas ese aumento, esa tendencia va a seguir», destacó. Asimismo, explicó que el aumento de temperatura en estos días no es sinónimo de que haya menos contagios. A su vez, agregó que en la jornada de ayer se comunicó la suspensión de toda reunión en todo el territorio nacional y añadió que «a partir de hoy se corta y vamos a hacer el pedido de evitar toda reuniones sociales. Pido también reforzar las medidas en los ambientes laborales, no es por cuestión de temperatura que esta primaverita nos va a bajar los casos, lejos de eso. No podemos relajarnos ahora».

–Casos covid en el Hospital:

Explicó que en este momento hay seis casos internados y confirmados positivos, ninguno se encuentra en terapia intensiva y vienen evolucionando bien. «Ayer recibimos a un paciente mayor, lo tenemos con un poco más de cuidados y mirándolo más de cerca», aseguró. En lo que hace a la terapia, detalló que «en ningún momento tuvieron un ocupación del cien por ciento de las camas, lo tuvimos en un momento pero fue hace varias semanas por una situación particular se dio que se completen las camas por 24 horas. Hasta el momento siempre tuvimos disponibilidad e camas, no nos vimos desbordados y mucho menos con faltas de cama».

«El mes de agosto lo vemos con un crecimiento de casos, va a ser como lo venimos diciendo. Venimos en una fase de escalada, de aumento. Creemos que esta semana y la semana que viene va a seguir el aumento, así que hasta no empezar a ver una tendencia en la baja de los casos no podemos decir que superamos ese pico. Venimos en escalada, el pico va a llegar cuando empecemos a bajar», puntualizó el Director.

Por su parte, dirigió un mensaje a los vecinos apelando a la colaboración a las medidas de cuidados. «No bajar la guardia, no bajar los brazos, seguir cuidándonos, seguir usando el tapa bocas, evitar los saludos, los besos, lavarse las manos, el estornudo en el pliegue del codo. Dejame destacar una situación destable en toda la Región Séptima y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Luján está ubicado en el primer lugar, desde lo positivo. Somos la ciudad que tenemos la menor cantidad de casos cada 100 mil habitantes», resaltó.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2020