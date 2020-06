Director de Defensa Civil: «Los contagios son en la calle y no en los ambientes de trabajo»

El Director de Defensa Civil, Adrian Feijoo, se refirió a las nuevas disposiciones municipales en el marco de la pandemia. Explicó que los turnos se sacan previamente en el domicilio del vecino o bien puede acercarse al municipio donde realiza la gestión del turno. Los turnos son para realizar trámites como habilitaciones, ingresos brutos, tasas municipales. En caso de que el vecino quieran abonar algún impuesto, puede realizarlo también por caja respetando un protocolo. Explicó que lo que motivó aún más a extremar los cuidados, fue que una trabajadora resultó positiva de Covid.

Por otro lado, se refirió a los lugares de aislamiento y expresó que hace una semana están trabajando en el armado de dos espacios para aislamiento leve. «Uno con 60 camas y otro con alrededor de 45, entre los dos lugares estamos superando ahí finito las 100 camas. Estos son para casos leves de aislamiento, no para quienes necesitan atención médica. Si bien van a tener un control de enfermería diario, no necesitan estar ni con oxígeno, ni con medicación. Es para aquellas personas que no se pueden aislar en su domicilio porque no les da el factor ocupacional de la casa», puntualizó el Director. Los centros de aislamiento estarán divididos en dos sectores, uno para los casos sospechosos y otro para los casos positivos.

Además, expresó que si bien no están funcionando todavía, ya se encuentran calefaccionados, con agua caliente. «Son centros seguros, como si fuera un Hospital pero para casos leves. En cuanto al escenario que se está viviendo, expresó: «No estamos preocupados pero sí en un estado de alerta, venimos trabajando en esto desde principio del mes de febrero de todo lo que es el covid y la pandemia, desde el comité de crisis, el armado del Plan de Emergencia». Sin embargo, aseguró que si están muy ocupados por está situación, porque es muy dinámica.

Sobre la situación de la empresa del Parque Industrial, aseguró que en general no han encontrado situaciones de contagio en espacios de trabajo ya industriales u otros. Señaló que cuando realizan las investigaciones y los vecinos/trabajadores completan las declaraciones juradas, se logra vislumbrar que los contagios son afuera de los lugares de trabajo. «No es en el ambiente laboral donde se están contagiando, porque el ambiente está muy bien resguardado y sí está sucediendo en la calle. En la calle está el contagio.

Antes de finalizar, solicitó que se utilice el tapa bocas y que los lugares de comida utilicen los protocolos de manipulación de alimentos. «El otro día fui a un almacén y me estaban cortando fiambre sin el tapa boca, y le dije no deja, paremos acá. Te agradezco pero si no tomamos las medidas y no somos responsables y decimos las cosas que observamos, porque uno muchas veces lo toma como habitual al trabajo y a veces hay que modificar algunos aspectos y formas de trabajo. Todos tenemos que colaborar en esto», concluyó.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2020