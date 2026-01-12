Dionisio Peñas abre el ciclo 2026 con una gran noche de folclore en Torres

Publicado el lunes 12 de enero de 2026

Dionisio Peñas dará inicio a su ciclo 2026 con una peña imperdible que promete música, baile y alegría en la localidad de Torres. La velada tendrá como principal atractivo la presentación de Peteco Carabajal junto a Riendas Libres, quienes harán vibrar al público con todo el folclore argentino.

La propuesta se completará con la participación de artistas locales, en una noche pensada para disfrutar en familia y con amigos, celebrando las raíces y la cultura popular.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline. Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 11 6198-2635 o 11 5722-6789.

