Dio positivo de COVID-19 un médico que cumple guardias en Colonia Cabred

La Secretaría de Salud informa a la comunidad que este miércoles dio positivo para COVID-19 un hombre oriundo de la localidad de Baradero que se desempeña como médico de guardia en la Colonia Domingo Cabred los días miércoles. El caso se había configurado como sospechoso el martes pasado, motivo por el cual el hombre permanecía aislado en su domicilio. Por tanto, no concurrió a trabajar a la Colonia en el día de ayer.

No obstante, las autoridades del nosocomio decidieron extremar las medidas preventivas y dispusieron el aislamiento de todos los trabajadores que cumplieron la última guardia con el médico el miércoles de la semana pasada. Asimismo, se constató en los registros que el profesional

no había realizado ninguna asistencia durante su última guardia en la Colonia y en consecuencia no estuvo en contacto con ningún paciente.

Tanto el hombre como su pareja, también profesional de la salud y confirmada como positivo, están cumpliendo con el protocolo sanitario de Coronavirus en su ciudad de residencia, Baradero, y no computan en las estadísticas oficiales del Partido de Luján.

Publicado el jueves 14 de mayo de 2020