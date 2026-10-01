Difunden las fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica

La vacunación antirrábica es una de las principales herramientas para prevenir una enfermedad que puede afectar tanto a nuestros animales como a las personas. En Luján, se realizan más de 1.000 vacunaciones por mes y se llevan adelante campañas de Zoonosis a los distintos barrios y localidades del partido.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:

Jueves 1° de octubre: Escuela Secundaria N°14 de Jáuregui (Centenario y Sarmiento)

Martes 6 de octubre: Club Flandria de Jáuregui

Jueves 8 de octubre: Sociedad de Fomento del Barrio Loreto

Martes 13 de octubre: Monumento a Steverlynck en Pueblo Nuevo (sobre Tropero Moreira)

Jueves 15 de octubre: Escuela Media N°2 de Pueblo Nuevo (Tropero Moreira y Estrada)

Martes 20 de octubre: Cuartel de Bomberos de Pueblo Nuevo (Las Tipas y Granaderos)

Jueves 22 de octubre: Las Ranitas de Pueblo Nuevo (Peñaloza entre San Isidro Labrador y las Catalpas)

Martes 27 de octubre: Delegación Municipal de Cortínez (Combate de San Lorenzo)

Jueves 29 de octubre: Barrio Fonavi (General Paz y Juan Manuel de Rosas)

Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Desde el Municipio se continúan fortaleciendo las políticas de Zoonosis, prevención y cuidado responsable, ya que atender la salud de los animales repercute en una mejor calidad de vida para toda la comunidad.