Jueves 1 de octubre de 2026
→ Ver pronóstico

  • 14°C
  • H: 62%
  • P: 1020
  • V: Sudoeste

Difunden las fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica

mes octubre

Continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de octubre. La vacunación antirrábica es una de las principales herramientas para prevenir una enfermedad que puede afectar tanto a nuestros animales como a las personas. En Luján, se realizan más de 1.000 vacunaciones por mes y se llevan adelante […]



Publicado el jueves 1 de octubre de 2026

Continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de octubre.

La vacunación antirrábica es una de las principales herramientas para prevenir una enfermedad que puede afectar tanto a nuestros animales como a las personas. En Luján, se realizan más de 1.000 vacunaciones por mes y se llevan adelante campañas de Zoonosis a los distintos barrios y localidades del partido.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:

Jueves 1° de octubre: Escuela Secundaria N°14 de Jáuregui (Centenario y Sarmiento)

Martes 6 de octubre: Club Flandria de Jáuregui

Jueves 8 de octubre: Sociedad de Fomento del Barrio Loreto

Martes 13 de octubre: Monumento a Steverlynck en Pueblo Nuevo (sobre Tropero Moreira)

Jueves 15 de octubre: Escuela Media N°2 de Pueblo Nuevo (Tropero Moreira y Estrada)

Martes 20 de octubre: Cuartel de Bomberos de Pueblo Nuevo (Las Tipas y Granaderos)

Jueves 22 de octubre: Las Ranitas de Pueblo Nuevo (Peñaloza entre San Isidro Labrador y las Catalpas)

Martes 27 de octubre: Delegación Municipal de Cortínez (Combate de San Lorenzo)

Jueves 29 de octubre: Barrio Fonavi (General Paz y Juan Manuel de Rosas)

Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Desde el Municipio se continúan fortaleciendo las políticas de Zoonosis, prevención y cuidado responsable, ya que atender la salud de los animales repercute en una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

Publicado el jueves 1 de octubre de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.