Difunden las fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica en julio
Gratuita
Conocé el cronograma.
La Municipalidad de Luján informó que continúa la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de julio.
La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:
Jueves 2 de julio: en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro (Las Margaritas N° 1069).
Martes 7 de julio: en el barrio Santa María (Hortensias y Palmeras).
Martes 14 de julio: en la Sociedad de Fomento del barrio San Francisco (Bolivia esq. República Argentina).
Jueves 16 de julio: en el barrio San Eduardo (Galileo y calle 528).
Martes 21 de julio: en el barrio Casuarinas (ingreso).
Jueves 23 de julio: en el barrio Champagnat (Monjardin y Roque de Lucca).
Martes 28 de julio: en el barrio San Juan de Dios (María Torres y Rufina Pereyra).
Jueves 30 de julio: en la Sociedad de Fomento del barrio La Palomita (Gutierrez y Marcos Sastre).
Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.
Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.
Publicado el lunes 29 de junio de 2026