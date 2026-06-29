Difunden las fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica en julio

Publicado el lunes 29 de junio de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que continúa la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de julio.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:

Jueves 2 de julio: en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro (Las Margaritas N° 1069).

Martes 7 de julio: en el barrio Santa María (Hortensias y Palmeras).

Martes 14 de julio: en la Sociedad de Fomento del barrio San Francisco (Bolivia esq. República Argentina).

Jueves 16 de julio: en el barrio San Eduardo (Galileo y calle 528).

Martes 21 de julio: en el barrio Casuarinas (ingreso).

Jueves 23 de julio: en el barrio Champagnat (Monjardin y Roque de Lucca).

Martes 28 de julio: en el barrio San Juan de Dios (María Torres y Rufina Pereyra).

Jueves 30 de julio: en la Sociedad de Fomento del barrio La Palomita (Gutierrez y Marcos Sastre).

Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Publicado el lunes 29 de junio de 2026