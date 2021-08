Diego Santilli junto a Rita Sallaberry en Luján

En la mañana de este jueves, el precandidato a Diputado Nacional Diego Santilli estuvo en nuestra ciudad en el marco de su campaña electoral dentro del frente Juntos, acompañado también de la precandidata Graciela Ocaña.

La agenda del ex Ministro de Seguridad y exvicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constó de varias acciones, pero su actividad principal la realizó junto a Rita Sallaberry, la precandidata a concejal por el mismo frente en nuestra ciudad. Santilli y Sallaberry llegaron a las 9.30am a la Sociedad Italiana, donde participaron de una amplia reunión con vecinos de nuestra ciudad. El evento, llevado a cabo con los controles correspondientes, se extendió hasta luego de las 11am, en donde ambos precandidatos pudieron charlar con los vecinos acerca de sus propuestas y ejes de campaña.

“Estoy muy contenta de poder recibir a Diego Santilli en Luján, en el marco de esta campaña tan atravesada por el contexto difícil que estamos viviendo. Él representa la fuerza y el proyecto necesarios para poder salir adelante, pero siempre escuchando a los vecinos. Eso es lo que hicimos hoy en la Sociedad Italiana, y eso es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo” explicó Sallaberry, y continuó “Antes del diálogo con los vecinos, estuvimos con Diego charlando sobre la planificación de la campaña en estas dos últimas semanas antes de las PASO. Me brindó todo el apoyo para este 12 de septiembre, y me pidió que no deje de estar en contacto permanente con nuestros vecinos”

Por su parte, el precandidato a Diputado agradeció a los lujanenses presentes y señaló que “venimos a proponer una planificación a largo plazo, para que podamos comenzar ahora a cambiar el futuro. Eso solo se logra dando la pelea todos los días y trabajar, trabajar y trabajar.”

«Por eso vamos a impulsar, por ejemplo, la emergencia educativa, para que no le falte infraestructura a nuestras escuelas; vamos a ir por la modificación del código procesal penal para que los delincuentes no entren y salgan de las cárceles; hay que actuar y eso haremos. El compromiso con nuestro país del futuro tiene que ser de todos. No traemos soluciones mágicas, proponemos un cambio real en la provincia. Vayamos a votar y cambiemos la historia» finalizó.

Publicado el jueves 26 de agosto de 2021