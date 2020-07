Diego Pagliaro: «Si bien es ascendente la curva, no hay un disparo desmedido»

En el marco de la fase 1 de la cuarentena obligatoria, el Director Asociado del Hospital Diego Pagliaro se refirió a la situación local. En cuanto al nosocomio, aseguró que vienen llevando adelante todo lo que tenían planeado, y explicó que aumento el número de casos lo que conlleva a una demora en los resultados de los estudios por covid-19. «No hemos tenido colapso, ni desbordes que no hemos podido manejar , si hemos tenido muchísimo trabajo, la verdad que es para agradecer a todo el personal con lo que están trabajando, cambio de horarios, algunos con cambios de funciones. Hay muchísimo lo que es el servicio telefónico, llamados de muchas actividades, una nueva forma de trabajar, que la verdad nos venimos preparando para esto y lo que es el personal nos está respondiendo por suerte muy bien», aseguró.

Sobre las camas de terapia de intensiva comentó que todavía no han tenido una ocupación total todavía, pero si tuvieron en algunos momentos la terapia completa en el área covid y no covid. «A la máxima capacidad de terapia tenemos para sumarle camas super numerarias, que le llamamos, que de ser necesario las podemos poner en funcionamiento, todavía no tuvimos esa necesidad y contamos con la derivación para centros que están preparados para covid-19» detalló el Director.

En cuanto a la curva, aseveró que hay un ascenso pero que en Luján esperaban para esta semana un ascenso más notorio. «Si bien es ascendente la curva, no hay un disparo desmedido como ha pasado en otras localidades, que se disparó de forma significativa el número de casos. Venimos en esa curva lentamente ascendente y nos seguimos manteniendo en ese nivel. Eso es mérito del trabajo que está haciendo la gente en el cuidado, en no salir, y salir lo mínimo e indispensable y tener todos los recaudos», afirmó.

–Hospital y emergencias:

Reitero una vez más, que el Hospital sigue funcionando para todo lo que es emergencia, todo lo que sea patologías crónicas que necesiten recetas. Pacientes con tratamientos psiquiátricos, pacientes diabéticos, o pacientes hipertensos que no pueden interrumpir sus tratamientos. Aseguró que para todo esos casos el Hospital sigue funcionando «Hay cosas que no son urgentes, que se pueden hacer tranquilamente de forma programada y diferida, eso siempre tratamos que nos consulten. Si el paciente tiene una necesidad del momento puede consultar al Hospital, está completamente dividido en áreas de lo que es covid y no covid», manifestó.

Por último, dirigió un mensaje a la ciudadanía donde agradeció todo el esfuerzo que están realizando. Además, agradeció a todo el personal puntualmente municipal que desempeña en el Hospital y otras áreas que están colaborando muchísimo. «No bajar los brazos, de los escenarios que planteábamos estamos en el mejor por ahora. Así que creemos que si seguimos manteniéndonos de esta manera vamos a poder seguir llevándolo como hasta ahora», finalizó.

Publicado el domingo 12 de julio de 2020