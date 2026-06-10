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Dictaron capacitaciones con puntaje para docentes de Educación Artística

Pedagogía

Espacios de encuentro, intercambio y reflexión.



Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

El Municipio de Luján informó que, junto a la Supervisión de la Modalidad de Educación Artística y el CIIE Luján, se desarrollaron capacitaciones en servicio con puntaje oficial destinada a docentes de Educación Artística que produzcan proyectos institucionales vinculados al eje temático de Educación Ambiental Integral.

La propuesta, que se llevó a cabo en CIIE Luján (Lavalle 247) tuvo como objetivo continuar acompañando y fortaleciendo el trabajo pedagógico en el distrito, para promover espacios de encuentro, intercambio y reflexión entre docentes.

Estos encuentros buscan seguir generando instancias de concientización, visibilización y socialización con la comunidad a través de las producciones y proyectos realizados junto a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito de Luján.

Cabe destacar que en 2025, Luján se sumó al Registro Único de Instituciones y Oferentes de Formación Docente Permanente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Esta incorporación posiciona al distrito como uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires con la capacidad de ofrecer trayectos formativos y postítulos con puntaje docente oficial.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

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