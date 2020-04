Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: «Mi hijo me hizo ver el mundo de otra manera»

Desde el 2008, cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, decretado por las Naciones Unidas.

Florencia Basso, periodista de Tierra del Fuefo y mamá de Federico, nos contó su experiencia en este mundo particular. «Notamos que al año y medio, dos años, Fede no hablaba ni señalaba como lo hacen otros nenes. Ya cuando arrancó la sala de jardín nos dimos cuenta que no socializaba y se aislaba del grupo de nenes con los que compartía aula», empezó narrando.

«Lo evaluaron especialistas y comenzamos a transitar este camino con distintas terapias para darle a él la posibilidad de un lenguaje y una diferente calidad de vida», explicó Florencia, quien apuntó a la importancia de estar alertas desde pequeños con el fin de tener un diagnóstico rápido y así abrir las puertas a la estimulación temprana.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital. Se caracteriza por ser una condición que modifica la interacción habitual con el mundo exterior, el contacto con las personas del entorno y la comunicación verbal.

Ya con 10 años, Federico es «un niño muy feliz», como relata su madre. «Va a una escuela común con una señorita que adecúa sus contenidos y sus compañeros lo quieren un montón», se enorgullece.

Por último, Florencia Vasso pone la frente en alto y confiesa el cambio que le produjo su hijo. «Ser mamá de Fede me hizo ver al mundo de otra manera», sentenció.

