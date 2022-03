Detuvieron en Luján a dos entrenadores de fútbol femenino acusados por abuso sexual y violación

Omar y Diego G., los dos entrenadores de futbol femenino infantil acusados de grooming y abuso sexual en Quilmes, estaban juntos e intentado evadir a la Justicia. Luego de haber sido acusados oficialmente por el fiscal Daniel Ichazo, la DDI de Quilmes comenzó una búsqueda que duró cerca de 24 horas. En las próximas horas serán indagados. Por el momento, son tres las denuncias formales en su contra, una por acoso y dos por violacion a menores de en 13 y 15 años.

La detención de los dos hombres, padre e hijo, se produjo cerca del mediodía en las inmediaciones de la estación de ómnibus de Luján.

“Creemos que estaban a punto de tomarse un micro hacía algún lugar. Ya sabíamos que no podían estar muy lejos porque estaban sin dinero y no tenían a nadie que los ayude. No nos extrañaría que ahora que están detenidos aparezcan nuevas denuncias en su contra”, explic ó una fuente de la investigación.

El seguimiento a los dos entrenadores comenzó hace 24 horas. La Justicia intervino sus teléfonos y siguió el impacto de la señal de los celulares en las antenas telefónicas hasta determinar la zona en la que se encontraban . También detectaron una comunicación del mayor de los dos con un familiar que vive en el norte del país. “Creemos que estaba por tomarse un micro hacía allí para esconderse”, insistieron las fuentes a este medio.

Publicado el viernes 18 de marzo de 2022