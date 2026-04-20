Detuvieron a dos sospechosos por un robo agravado y recuperaron una camioneta robada

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La Secretaría de Protección Ciudadana informó la detención de dos personas sospechadas de participar en un robo agravado ocurrido días atrás en Luján, en el marco de una investigación desarrollada de manera conjunta con la DDI, la SubDDI, la Comisaría Luján Segunda y el Centro Operativo de Monitoreo (COM). Como resultado del procedimiento, también se recuperó una camioneta robada durante el hecho.

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió el 12 de abril en una vivienda ubicada sobre la calle Kennedy al 1450, donde al menos cinco personas armadas ingresaron al domicilio, redujeron a un hombre de 76 años y a su grupo familiar, y sustrajeron armas de colección, un teléfono celular y una camioneta Ford Bronco. En el transcurso del hecho, además, una trabajadora de la vivienda fue privada de su libertad y obligada a trasladarse hasta un comercio céntrico vinculado al damnificado, donde se produjo el robo de dinero en efectivo.

A partir de ese hecho, se inició una investigación encabezada por la DDI Luján, la SubDDI Luján y la Comisaría Luján Segunda, con apoyo del COM local. A través del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de campo, se logró establecer el lugar donde se encontraba la camioneta y avanzar en la identificación de personas presuntamente involucradas.

Con intervención de la UFI N° 10 y del Juzgado de Garantías N° 2, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Avenida de los Constituyentes al 3600, en el partido de San Martín. Allí fueron aprehendidos dos hombres de 35 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “Robo agravado en poblado y en banda”.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron la Ford Bronco perteneciente a las víctimas, un Fiat Palio Weekend presuntamente utilizado para cometer el hecho, un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares, tickets de peaje y prendas de vestir que forman parte de la investigación. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana señalaron que el operativo fue resultado del trabajo articulado entre las áreas de seguridad y las fuerzas policiales de investigación.

Publicado el lunes 20 de abril de 2026