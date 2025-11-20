Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio del instructor de tiro hallado en un descampado

AHORA

En la madrugada de este jueves se realizaron tres allanamientos en Luján y en Pilar, donde detuvieron a dos hombres acusados de estar involucrados en el homicidio de un instructor de tiro cuyo cuerpo fue hallado enterrado el pasado 9 de noviembre en una zona de descampado.

El hecho salió a la luz aquel domingo al mediodía, cuando un vecino alertó a la policía tras ver tierra removida, sangre y una zapatilla en un sector de monte ubicado en colectora sur del Acceso Oeste y calle Del Pilar. Al llegar al lugar, personal policial encontró el cuerpo de un hombre de 31 años, instructor de tiro, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la autopsia realizada por Policía Científica, la víctima presentaba un disparo en la cabeza, con orificio de entrada y salida. La causa de muerte fue “shock neurogénico por lesión cerebral grave producida por herida de arma de fuego”. La data de muerte correspondía a entre 48 y 72 horas antes del hallazgo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 9 de Mercedes, que ordenó distintas tareas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y el entrecruzamiento de comunicaciones. A partir de esos elementos, la fiscalía solicitó la detención de dos sospechosos y tres allanamientos.

Durante la pesquisa se estableció también que dos personas habían ingresado a la vivienda de la víctima y se llevaron una importante cantidad de armas de fuego, todas registradas a su nombre por su actividad como instructor y armero.

Los procedimientos realizados este jueves permitieron detener a un hombre de 39 años, de Luján, y a otro de 47, de Pilar, este último también instructor de tiro y efectivo policial. Además, se secuestraron armas, municiones, ropa vinculada al hecho, un vehículo Nissan Frontier, y otros elementos de interés para la causa.

Los dos imputados deberán presentarse este viernes ante la fiscalía para declarar en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal. Se los acusa del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y criminis causa, en concurso real con hurto agravado por el uso de llave verdadera”.

Publicado el jueves 20 de noviembre de 2025