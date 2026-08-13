Detienen a un joven tras sustraer un teléfono celular en la estación

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En el marco de las tareas de prevención y patrullaje permanente que se desarrollan en el distrito, personal del Comando de Patrullas aprehendió a un joven acusado de sustraer un teléfono celular a un pasajero de una formación de la línea Sarmiento.

El hecho ocurrió este miércoles, a la altura de la estación Lezica y Torrezuri, cuando un joven le sustrajo del bolsillo un teléfono celular Samsung A06 a un vecino de 65 años. Tras recibir la alerta, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda y lograron interceptarlo en las inmediaciones de Ruta 7 y avenida María Unzué de Alvear.

Durante la requisa, los agentes encontraron en su poder el teléfono sustraído, que posteriormente fue restituido a su propietario. El aprehendido, de 17 años, quedó a disposición de la Justicia.

Intervino la UFIyJ N.º 8 del Departamento Judicial Mercedes, que caratuló la causa como “Hurto” y dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior entrega del joven a su progenitor. También tomó intervención el Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026