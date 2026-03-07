Detienen a un hombre con pedido de captura

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de recorridas preventivas realizadas por personal policial en distintos puntos del distrito, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Mercedes identificaron y aprehendieron a un hombre que registraba pedidos de captura pendientes con la justicia.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Los Jazmines y Las Orquídeas, en el barrio La Loma, donde los efectivos interceptaron a un individuo para su identificación de rutina. Al consultar sus datos en el sistema informático policial, se constató que el sujeto, de 36 años, poseía una orden de captura activa.

De acuerdo al informe oficial, el hombre registraba actuaciones por Amenazas, a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, y por una causa vinculada a Protección contra la Violencia Familiar, bajo la órbita del Juzgado de Paz de General Viamonte. Si bien la causa tramitada en Mercedes se encontraba archivada, el pedido relacionado con violencia familiar, emitido el 24 de febrero de 2026, se encontraba vigente.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Juzgado de Paz de General Viamonte, que dispuso la notificación formal de la medida cautelar y las actuaciones procesales correspondientes.

Publicado el sábado 7 de marzo de 2026