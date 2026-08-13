Detienen a dos hombres tras allanamientos por venta de drogas

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del Plan Luján Alerta 24, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mercedes realizó dos allanamientos simultáneos en la localidad de Open Door, que permitieron desarticular dos presuntos puntos de venta de estupefacientes y aprehender a dos hombres Alfredo G. y Luis G., imputados por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia.

.

Los procedimientos fueron resultado de tareas investigativas que permitieron acreditar la presunta comercialización de drogas en dos domicilios.

El primer operativo tuvo lugar en una vivienda de la calle Alvarado donde se secuestraron 15 envoltorios de cocaína fraccionados y preparados para su distribución, además de un teléfono celular. El segundo allanamiento se ejecutó en una finca ubicada sobre la calle José Esteban Echeverría donde se incautaron 337 gramos de cannabis sativa, distribuidos en distintos envases, una balanza de precisión y otro teléfono celular.

Por disposición de la fiscalía especializada en estupefacientes del Departamento Judicial Mercedes, los dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026