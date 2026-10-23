Detienen a dos hombres armados tras amenazar a un vecino

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Dos sujetos, uno de ellos de 17 años, fueron aprehendidos tras amenazar a un vecino con un arma de fuego en el barrio San Bernardo. El operativo incluyó el seguimiento de las cámaras del COM y la intervención de la Guardia Urbana y la Policía.

El hecho se inició en la zona de Obligado y Echeverría, donde los sospechosos habrían amenazado a un vecino exhibiendo un arma de fuego. Tras la alerta, se desplegó un operativo de prevención y monitoreo que permitió seguir sus movimientos mientras escapaban en una moto.

A través de las cámaras del Centro de Operaciones de Monitoreo (COM), los operadores detectaron el momento en que los sospechosos descartaron un objeto en la vía pública y aportaron la ubicación para su recuperación.

Con esa información, efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Luján Primera interceptaron a los hombres en San Martín y Francia. Según se informó, ambos opusieron resistencia al momento de ser identificados, pero fueron reducidos y aprehendidos.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Taurus calibre 9 milímetros, con el cargador colocado y 11 municiones intactas. Además, se constató que uno de los detenidos tenía un pedido de captura activo en una causa por tenencia de arma de fuego.

En la causa intervino la UFI N.º 10 del Departamento Judicial de Luján, que dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas y resistencia a la autoridad para el hombre de 32 años. Por el adolescente de 17 años tomó intervención la UFI N.º 8 de Responsabilidad Penal Juvenil.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026