Detenido por robo de moto

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un menor fue detenido tras el robo de una motocicleta en la intersección de Colón y Lavalle.

El hecho ocurrió luego de un llamado al 911, donde se denunció que una mujer había sido sorprendida por tres delincuentes armados que le sustrajeron su moto Honda Wave 110 y se dieron a la fuga.



Gracias al seguimiento por cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM), se observó que uno de los implicados descendió del rodado en la parada de colectivos de la Universidad de Luján, mientras que los otros continuaron en dirección a General Rodríguez.



Una patrulla policial llegó al lugar y procedió a la detención del menor, quien quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para dar con el resto de los involucrados.

Publicado el jueves 4 de septiembre de 2025