Despliegan controles en accesos junto a fuerzas policiales y Gendarmería, para prevenir incidentes y garantizar el orden

Ante la convocatoria que circuló por redes sociales para una movilización masiva de motos hacia Luján durante la noche de Halloween, la Secretaría de Protección Ciudadana implementó un importante operativo de control y prevención en distintos accesos al distrito, en el marco del Plan “Luján Alerta 24”.

El despliegue incluyó controles coordinados entre las áreas municipales de Transporte y Tránsito, Guardia Urbana, Patrulla Municipal y el Centro Operativo de Monitoreo (COM), junto a fuerzas policiales, Gendarmería, Infantería y Seguridad Vial.

Los dispositivos fijos se instalaron en los principales ingresos a la ciudad —entre ellos el Peaje Luján del Acceso Oeste, la Ruta 192 y 7, la Rotonda de Praderas y el cruce de la Ruta 47 con Lorenzo Casey—, mientras que los controles dinámicos se desarrollaron en la Plazoleta Antigua Estación Basílica, Plaza Belgrano, Parque San Martín, barrio Luna, zona céntrica y alrededores de la Basílica.

Durante el operativo se controlaron más de 100 vehículos, se labraron 38 actas de infracción, se secuestraron cuatro automóviles y más de 20 motocicletas —nueve de ellas por caños de escape antirreglamentarios—, y se retuvieron cuatro licencias de conducir.

Las infracciones más frecuentes fueron falta de documentación, ausencia de casco, caños de escape modificados y circular sin seguro o sin dominio visible.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron que no se registraron incidentes ni maniobras peligrosas en los principales accesos ni dentro de la ciudad.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo sostenido del Plan “Luján Alerta 24”, que busca reforzar la prevención, el control y la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el distrito.

Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025