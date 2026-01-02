Desplegaron nuevos Operativos de Control Vehicular en el mes de diciembre
Seguridad
Para controlar documentación y prevenir ilícitos.
El Municipio de Luján informó que en el marco del “Plan Luján Alerta 24”, fuerzas policiales y la Subsecretaría de Transporte y Tránsito desarrollaron durante diciembre nuevos Operativos dinámicos de Control Vehicular, con el objetivo de controlar documentación y prevenir ilícitos.
Distribuidos en puntos estratégicos del partido, los operativos inspeccionaron un total de 206 autos, labraron 112 actas de infracción y retuvieron doce licencias por falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.
Además, se secuestraron 56 motocicletas, siete automóviles y cuatro cuatriciclos. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, casco, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos.
Los vehículos secuestrados están radicados en la ciudad de Luján, aunque los hubo también de localidades como Pilar, Merlo, San Miguel, Hurlingham, Moreno, Gral. Rodríguez, y Villa Tesei.
Además, seis pruebas de alcoholemia resultaron positivas.
La iniciativa se llevó a cabo con regularidad durante todo el año, y tiene por objetivo concientizar a los ciudadanos acerca del cumplimiento de las normas de Seguridad Vial, así como también fortalecer la seguridad territorial para proteger a la comunidad.
Publicado el viernes 2 de enero de 2026