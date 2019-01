Desde bomberos informaron que el año comenzó tranquilo

No hubo heridos por pirotecnia e incendios.

El 1º de año no presentó muchas complicaciones, no hubo grandes inconvenientes en la ciudad. Luján en línea dialogó con Bomberos y no se presentaron accidentes por pirotecnia, incendios y problemas en el tránsito. El primer accidente de tránsito fue en el barrio El Quinto en Rodolfo Moreno y José María Pérez.

Otro accidente se dio en Humberto y Doctor Real entre un auto y una moto. El conductor de la moto no quiso ser trasladado por bomberos.

Publicado el miércoles 2 de enero de 2019