Desarticulan punto de venta de drogas y detienen a un hombre en el barrio San Cayetano

Publicado el viernes 18 de septiembre de 2026

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En el marco del plan Luján Alerta 24, se realizó un operativo en el barrio San Cayetano que permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes y detener a un hombre.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mercedes, con asiento en nuestra ciudad, a partir de una investigación iniciada hace dos meses tras una denuncia anónima.

Las tareas de investigación permitieron reunir elementos vinculados a la presunta comercialización de drogas en una vivienda ubicada en la calle Pascual Simone al 700.

Durante el allanamiento se secuestraron envoltorios de cocaína, dosis fraccionadas para su comercialización, dinero en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes y otros elementos de interés para la causa.

También fueron incautadas distintas armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 22, una pistola calibre 22, un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y una escopeta calibre 16, además de municiones.

Intervino la Fiscalía Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial Mercedes, que dispuso la aprehensión de un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia por los delitos que se investigan.

Desde el Municipio continuamos fortaleciendo el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad y la Justicia para prevenir y combatir el delito en todo el distrito.

Publicado el viernes 18 de septiembre de 2026