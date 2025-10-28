Desarrollaron nuevos operativos de control vehicular

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de controlar documentación y prevenir ilícitos, el Municipio de Luján informó que continúa realizando Operativos de Control Vehicular en la ciudad y las distintas localidades. Las acciones se llevan a cabo en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Durante el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre, se labraron 379 actas de infracción y se han retenido 42 licencias por falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.

También, se secuestraron 186 motos. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos. En tanto que una de ellas, se encontraba con pedido activo de captura.

Por último, nueve test de alcoholemia arrojaron resultados positivos.

Cabe destacar que de julio a septiembre del año 2025, se realizaron diez test de alcoholemia, 799 actas, se retuvieron 51 licencias, y se llevó a cabo el secuestro de 187 motos. Para las próximas semanas se prevén nuevos trabajos preventivos y operativos en distintos puntos estratégicos del distrito.

La iniciativa está enmarcada en el Plan Luján Alerta 24, un programa que articula tecnología, control territorial y participación comunitaria para proteger a la comunidad. Se realiza en conjunto con la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y fuerzas policiales, en ocasiones con la colaboración de DDI, GAD y GPM (Motorizada).

Publicado el martes 28 de octubre de 2025