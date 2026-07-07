Desarrollan trabajos de refacción integral de techos en el Granero de Carlos Keen

Publicado el lunes 6 de julio de 2026

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El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de recuperar condiciones estructurales, garantizar la estanqueidad de la edificación y preservar el valor de la construcción, realiza tareas de refacción integral en la cubierta del Granero de la localidad de Carlos Keen.

Los trabajos integran el desarme completo de la cubierta de tejas existente, la reparación de la estructura de madera en los sectores deteriorados, contemplando cabeceras, aleros extremos y la colocación de nuevas clavaderas donde resulte necesario.

Posteriormente, se ejecutará el recambio integral de la cubierta mediante la provisión y colocación de 360 m² aprox. de tejas de resina color, incluyendo la instalación de cumbreras y todos los accesorios de fijación y terminación requeridos, asegurando el correcto funcionamiento y la durabilidad de la nueva cubierta.

Con estas tareas, el Municipio de Luján reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico de Carlos Keen, impulsando obras que permiten prolongar la vida útil de sus edificios emblemáticos y mejorar las condiciones para su uso y disfrute por parte de la comunidad.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026