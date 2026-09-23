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Desafío Luján logró tres podios en el Campeonato Provincial de MTB y Gravel 

en Carmen de Areco

Deportes.



Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2026

El equipo Desafío Luján logró tres podios en una nueva jornada del Campeonato Provincial de MTB y Gravel, realizada el domingo pasado en la vecina localidad de Carmen de Areco.

Organizada por Ciclorural Giles y respaldada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, la carrera contó con una gran participación de pedalistas en ambas disciplinas.

Los ciclistas de la modalidad gravel corrieron tres vueltas, completando un total de 105 kilómetros, y los de MTB dos vueltas, alcanzando una distancia final de 70 kilómetros. También hubo un circuito promocional de 34 kilómetros.

En una jornada que comenzó soleada y algo ventosa pero que con el correr de las horas devino en lluvia y viento intensos, los integrantes del equipo Desafío Luján representaron a nuestro distrito con excelentes resultados:

En MTB, Matías Caramp y Daniel Nuñez conquistaron el primer y segundo puesto en la categoría B1, mientras que Hugo Alexandri finalizó quinto en la categoría C2 y Javier Gómez séptimo en la categoría B2.

Por el lado del Gravel, Daniel Silva finalizó segundo en la categoría D y Martín Molawczyk sexto en la categoría B2.

Por último, en la categoría Promocional, Mario Marín terminó en el puesto 17 en la categoría D.

Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2026

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