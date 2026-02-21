Derrota de Flandria en Laferrere: cayó 3 a 2 por la segunda fecha
Primera B.
En la segunda fecha del torneo de la Primera B 2026, Flandria cayó 3 a 2 como visitante frente a Deportivo Laferrere en un partido intenso y cambiante.
Los goles del Canario fueron convertidos por Diosquez y Martín López, este último de cabeza.
En el tramo final, Flandria fue con todo en busca del empate y llenó de centros el área rival, pero no logró concretar sus chances y el conjunto local terminó quedándose con la victoria por 3 a 2
