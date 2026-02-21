Derrota de Flandria en Laferrere: cayó 3 a 2 por la segunda fecha

Publicado el sábado 21 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En la segunda fecha del torneo de la Primera B 2026, Flandria cayó 3 a 2 como visitante frente a Deportivo Laferrere en un partido intenso y cambiante.

Los goles del Canario fueron convertidos por Diosquez y Martín López, este último de cabeza.

En el tramo final, Flandria fue con todo en busca del empate y llenó de centros el área rival, pero no logró concretar sus chances y el conjunto local terminó quedándose con la victoria por 3 a 2

Publicado el sábado 21 de febrero de 2026