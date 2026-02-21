Sábado 21 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 24°C
  • H: 57%
  • P: 1016
  • V: Este Sedeste

Derrota de Flandria en Laferrere: cayó 3 a 2 por la segunda fecha

Primera B.



Publicado el sábado 21 de febrero de 2026

En la segunda fecha del torneo de la Primera B 2026, Flandria cayó 3 a 2 como visitante frente a Deportivo Laferrere en un partido intenso y cambiante.

Los goles del Canario fueron convertidos por Diosquez y Martín López, este último de cabeza.

En el tramo final, Flandria fue con todo en busca del empate y llenó de centros el área rival, pero no logró concretar sus chances y el conjunto local terminó quedándose con la victoria por 3 a 2

Publicado el sábado 21 de febrero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.