Se acerca la quinta edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”

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La ciudad volverá a ser el epicentro del ciclismo de ruta cuando el próximo sábado 22 albergue la quinta edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”, la carrera que marcará el inicio del Campeonato Bonaerense de Ciclismo de Ruta 2026.

“El Gran Premio Ciudad de Luján es otro de los grandes eventos deportivos que año a año se va consolidando e incrementando su convocatoria.

Para los deportistas representa la oportunidad de correr en un circuito único y para los amantes de la disciplina la posibilidad de disfrutar de una competencia de primer nivel en una ciudad cada vez más preparada para organizar propuestas de este calibre. Como siempre, trabajaremos para que todo salga de la mejor manera”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror. El GP Ciudad de Luján es la primera carrera de la temporada de ciclismo en ruta de la Provincia de Buenos Aires, que incluye competencias en localidades como Capitán Sarmiento, Ranchos, Florencio Varela, CABA, Berazategui, Lomas de Zamora, Junín, San Antonio de Areco y Colón, entre otras plazas. El evento se realizará en un circuito callejero de 3 kilómetros de extensión armado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre la rotonda Ana de Matos y la rotonda de acceso a Luján, permitiendo una buena afluencia de espectadores.El Gran Premio de ciclismo se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:



-8.30 horas: Promocionales

-9 horas: Máster D y E

-10 horas: Máster A, Elite II y Menores

-11 horas: Máster C

-12.10 horas: Máster B

-13.30 horas: Damas y Damas +45

-15 horas: Elite, Sub 23 Junior, Mejor Sub 23 y Junior C/ OPC.



El Gran Premio Ciudad de Luján reunirá a corredores y corredoras de equipos de élite del deporte, como el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Rider Factory, Team Murray, Municipalidad de Lanús, Sunpeed y Team SF, entre otros. También participará el equipo de ciclismo femenino local D’amico Roak Pavé. Estos equipos están conformados por los actuales campeones argentinos y panamericanos.

Asimismo, como cada año, las y los competidores contribuirán con un alimento no perecedero que luego serán distribuídos por el Municipio a comedores y merenderos comunitarios.



El Gran Premio Ciudad de Luján es organizado en conjunto por la peña ciclista Mujeres Libres del Sur, la Asociación Ciclista Del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, y el ciclista y comerciante local Gabriel Toledo, con el auspicio del Municipio de Luján.

Publicado el martes 11 de agosto de 2026