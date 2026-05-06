Deportes: comenzó una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino

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Con la participación de ocho escuelas de fútbol, dieciséis equipos y más de 250 niñas y adolescentes, el fin de semana pasado se puso en marcha una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino.

“Es una propuesta que año a año se va consolidando y que permite que cientos de niñas y adolescentes que practican fútbol tengan un ámbito de competencia pero también un medio aprendizaje, de intercambio y de construcción de vínculos. Esperamos que la disfruten y que les sirva para seguir creciendo y desarrollándose en los valores del deporte”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La edición de este año cuenta con la participación de ocho instituciones: Escuela de Fútbol El Lucero, Escuela Municipal de Fútbol – Asociación Civil Amigos del Chalet de Open Door (ACACha), Club Juventud Unida de Olivera, CEF N° 27, Escuela de Fútbol El Mirador, Club Social y Deportivo Flandria, Escuela de Fútbol San Jorge y Club Unión y Progreso de General Rodríguez.

La competencia comprende tres categorías -Promocional (2015, 2016, 2017), Infantil (2014, 2013) y Juvenil (2012, 2011, 2010)- y se disputa en formato de Fútbol 7 en la cancha principal del Polideportivo Municipal, que se adapta especialmente para poder jugar tres partidos en simultáneo.

El torneo consta de seis fechas, a razón de una por mes, con catorce partidos por jornada.

Los profesores de la Dirección de Deportes son los responsables de la organización y coordinación de la competencia, así como de la elección de árbitros y la provisión de material deportivo durante los días de partidos.

La Liga Municipal de Fútbol Femenino es organizada por la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el miércoles 6 de mayo de 2026