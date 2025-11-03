Deportes: avanzan las obras financiadas por el programa Clubes en Marcha

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

DMás de 20 escuelas de fútbol infantil y juvenil nucleadas en la Asociación de Clubes de Fútbol del Oeste (ACIFO) avanzan en la ejecución de obras de mejoramiento con los recursos otorgados por el Municipio a través del programa “Clubes en Marcha”, iniciativa anunciada por el Intendente Leonardo Boto en abril pasado.

“Después de un proceso de trabajo en conjunto con las instituciones, hoy vemos con mucha alegría cómo avanzan los trabajos en distintas escuelitas de fútbol, cómo se invierten los recursos en obras que van a mejorar las prácticas deportivas de miles de niños, niñas y adolescentes, a optimizar los espacios de encuentro de la comunidad y contribuir a contar con predios más cómodos y seguros”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

Financiado exclusivamente con fondos municipales, el programa “Clubes en Marcha” tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las instituciones, la inclusión social y el deporte comunitario a partir de mejoras en infraestructura y equipamiento.

Luego de que cada institución presentara un proyecto técnico por un presupuesto máximo de 3 millones de pesos, el Municipio otorgó los recursos para concretar los proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones y actividades.

En este sentido, las entidades deportivas que ya avanzan con la concreción de obras son las siguientes:

-Escuela de Fútbol Julio Steverlynck de Jauregui: mejoramiento de la iluminación en su campo de juego, reemplazando los viejos reflectores por nuevos artefactos de bajo consumo y ampliándola al sector de entrenamiento.

-Escuela de Fútbol José Ingenieros de Torres: colocación de nuevos alambrados para fortalecer el cerramiento del predio, y mejoramiento de los sanitarios con nuevos accesorios y caños de desagüe.

-Escuela de Fútbol El Lucero: colocación de nuevos alambrados y portones, ampliando el cerramiento al sector de entrenamiento.

-Escuela de Fútbol Santiago Cortínez: ampliación del cerramiento de su predio con nuevos alambrados.

-Escuela de Fútbol Rey de Reyes: ampliación de cancha auxiliar e iluminación del campo de juego.

-Escuela de Fútbol Juventud Unida de Villa del Parque: colocación de nuevos alambrados para mejorar el cerramiento perimetral y realización de diversos trabajos para finalizar la construcción de un Salón de Usos Múltiples.

Además de las instituciones mencionadas, también fueron beneficiadas las escuelas de fútbol Santa Elena, Juvenal Gallardo de Open Door, Defensores de Pueblo Nuevo, Platense, San Pedro, San Luis Gonzaga de Jáuregui, El Trébol, Juventud Unida de Olivera, Los Pumas, Parque Esperanza, San Bernardo, Alumni, y El Mirador.

Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025