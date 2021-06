«Delitos en pandemia»

Las estafas y cuentos del tío se convirtieron en el delito clave de la pandemia, con botines en efectivo obtenidos sin disparar un sólo tiro.

“La nueva modalidad delictiva se produce cuando delincuentes se contactan a través de las redes sociales, principalmente Facebook, haciéndose pasar por clientes para comprar o vender algún objeto, pactando un encuentro con el vendedor».

«Una vez concretada la cita, le sustraen el dinero o el bien a la persona. En ese sentido, los estafadores pueden utilizar una serie de engaños para pedir datos de entidades bancarias, como el número de CBU o la clave “token”, que es un elemento de seguridad que sirve para confirmar la identidad cuando se realiza una operación a través del homebanking».

«El mejor consejo es “hay que evitar pactar ventas de bienes a través de las redes sociales y nunca informar datos privados sobre la cuenta bancaria”. Asimismo, “se recomienda no comprar objetos en comercios no autorizados y menos aún si el precio de venta está por debajo de su valor de mercado. Siempre hay que exigir la factura o ticket al realizar una compra”.

«Siguen las estafas bancarias. Un llamado telefónico generalmente al teléfono fijo. El delicuente elige la casa y permanece en las inmediaciones sin despertar sospechas. En la guía telefónica abierta de cualquier buscador, obtiene que esa casa esta a nombre de una determinada persona, La hora, si es de mañana mejor, porque les deja varias horas para concretar la maniobra. El llamado es una simulación de una entidad oficial como Pami o Anses, el que atiende se niega a dar información, pero el delincuente busca generarle confianza hasta que logra obtener su cometido. Si es una persona mayor le habla del cobro de algún beneficio pero es necesario corroborar sus datos. De esta forma poco a poco la lleva al engaño y consigue que vaya a un cajero, en muchos casos le dice que puede enviar un empleado del banco encargado de esa función, siendo el mismo estafador que estándo cerca la pasa a buscar y así la estafa es concretada».

«Una advertencia: Un banco jamás llama a sus clientes para ninguna operación y si fuera real, usted tiene la opción de decirle en este momento no puedo atender y consultar con la entidad si realmente la están llamando, recuerde que si es un beneficio otorgado siempre puede consultar y es automático, no es necesario que usted pase información personal. Es importante saber que las llamadas proveniente de una unidad carcelaria, antepone el mensaje “esta llamada procede de la Unidad Carcelaria y el numero”, pero si el delincuente tiene un celular puede que aparezca el número o anónimo, en ese caso no atender, simplemente corte, si es alguien conocido o familiar volverá a llamar».

Otro caso, el cuento del tio consiste en que una mujer o un hombre llama a un adulto mayor haciéndose pasar por su hijo, nieto u otro familiar, para decirle que hay que cambiar los billetes que tenia guardados porque perderían valor, que puede ir al banco a cambiar, así lograr que la víctima acceda y sea engañado. El delincuente llama, escucha y determina la edad de la víctima, si es una persona mayor le dice “tía” la persona dice un nombre, si tía soy yo como andas tanto tiempo y ahí comienza la mentira».

Advertencia: «Si recibe un llamado y la interroga “tía” con solo preguntarle el nombre “quien habla?” descoloca al delincuente que tendrá que decir “ soy yo tia no me conoces mas?” obligando a que usted diga el nombre, de esta forma usted evita ser una víctima más. Tenga siempre a manos números telefónicos de Policía, Bomberos, Empresa de energía eléctrica o gas y además de su familiar directo».

Publicado el sábado 19 de junio de 2021