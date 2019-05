Delegados de UPCN participaron de charla sobre violencia laboral

El pasado jueves, en la delegación de la Unión de Personal Civil, UPCN Luján, se realizó una jornada de fortalecimiento en igualdad de oportunidades y violencia laboral por una iniciativa del delegado “Coco” Gatica.

La charla estuvo a cargo de la Secretaría de igualdad de oportunidades y trato y el Centro de contención y prevención y abordaje de la violencia laboral de UPCN Regional.

Esta jornada fue dirigida hacia todos los delegados de UPCN de la ciudad y sus exponentes fueron Silvia Mantino (Consejo Directivo Nacional) y Valeria Lizaur

(Secretaria de igualdad de oportunidades y trato).

Silvia Lizaur destacó que UPCN es pionera en la lucha contra las desigualdades y la violencia ya que desde el año 84, con la vuelta a la democracia, el gremio empezó a investigar, estudiar y trabajar sobre violencia laboral, acoso sexual y discriminación. En la provincia de Buenos Aires se ha conseguido aprobar varias leyes con respecto a estos temas y las charlas consisten en mostrar a todos los delegados de UPCN las herramientas que ellos tienen para abordarlos para defender los derechos de los trabajadores.

También dijo que existe una nueva ley que otorga licencias por violencia de género pero que todavía no está reglamentada por el gobierno Provincial más allá de los distintos reclamos, ya sea de las distintas entidades y departamentos del Gremio, o por la Cámara de Diputados.

“La Ley está dirigida a todas las mujeres que sufren discriminación, violencia o acoso en la casa, en la calle o en el trabajo pero falta una firma que no se efectúa en la Secretaría Legal y Técnica” dijo Lizaur.

Destacó que a partir de estas charlas ve una gran predisposición de los delegados y una gran atención en la prevención.

Cabe destacar que también estuvieron presentes en esta jornada: Marisol Canepa (Subsecretaria Zonal), Viviana Gutiérrez (Encargada distrital)

y Hernán Rossi (Secretario de Interior

UPCN PCIA BS AS).

Publicado el martes 7 de mayo de 2019